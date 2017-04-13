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BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
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Lyon’da ortalık karıştı!

Lyon'da siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik çıktı.
20:1613 Nisan 2017
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Lyon’da ortalık karıştı!

Lyon – Beşiktaş karşılaşması öncesi siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı’na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

Beşiktaş taraftarları, Lyon Stadı’nın çevresinde büyük kalabalık oluşturdular. Bazı siyah-beyazlı taraftarların meşale yaktıkları görüldü. Fransız polisi taşkınlığı önlemek amacıyla biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda bir Türk taraftarın gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Taraftarların da stada giriş yapmaya başlamasıyla olaylar dindi.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: 20:33 | 13.04.2017
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