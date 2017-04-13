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Lyon’dan Beşiktaş’a dostluk yemeği

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'a dostluk yemeği verdi.
11:1413 Nisan 2017
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Lyon’dan Beşiktaş’a dostluk yemeği

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Lyon ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş’a Fransız kulübü jest yaptı. Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlılara dostluk yemeği verdi. Yemekte Beşiktaş’ı Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu temsil etti. UEFA Delgesi Jean-Paul Mievis’in de yer aldığı yemekte; Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Ligi ve Lyon şehri yetkililerinden de katılım oldu.

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