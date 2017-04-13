Demirkol, Lyon – Beşiktaş maçının skorunu verdi

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Demirkol’dan değerlendirme geldi.

Mehmet Demirkol’un açıklamaları şu şekilde:

“Beklediğimiz maç geldi, çattı. Beşiktaş için önemli bir gece. Lyon sınavı öncesi Galatasaraylı Chedjou'nun, Fransızgazetelerine verdiği yorumlar var maçla ilgili. Onun bir yorumunu beğendim. Lyon'a tavsiye ettiği şey Beşiktaş ile ilgili, Beşiktaş'a da tavsiye edilebilir. ‘Beşiktaş'ı koşturursan, topa da sahip olursan onları çözersin. Topu onlara verirsen sen koşarsın ve işin zorlaşır’ diyor Yüzde yüz katılıyorum. Beşiktaş'ın defansif gücü, topa sahip olması. Başka gücü yok bu konuda.”

“Lyon'u konuşurken, birkaç farklı şey söyleniyor. Bizim de söylediklerimiz arasında belirgin olanı ligde iyi gitmedikleri. Ama kimin arkasında dördüncüler. Tarihin en iyi Monaco'larından birinin. Çok büyük yatırım yapan PSG ve Avrupa'nın en özel takımların biri olan, enteresan futbol oynayan Nice. Bunların arkasındalar. Üç tane çok özel takımın arkasındalar.”

“Bizim ligimizde 4. olmak ile onlarınki arasında büyük fark var. Ama bir Napoli değil Lyon. Beşiktaş, Napoli'yi halletti. Çok abartmamak ve çok da aşağıda düşünmemek lazım Lyon'u. Quaresma ile aklımızdaki Quaresma arasında fark var. Sahadayken bu sene o kadar ekstra iş yapıyor ki, bizim onu anlamamız zor. Kolay değil. Bugün yokluğu eksik.”

“Beşiktaş'ta kim olmazsa çok tedirgin olursun. Hücum açısından bir Quaresma ama Atiba olmazsa, çıkma maça. Hücum açısından Quaresma çok önemli bir isim. Şahane bir maç bekliyor bizi bu gece. Ona şüphe yok.”

“Fenerbahçe voleybol kadın takımı için Eda bir kahraman. Futbol şubesini de dolaşsa şöyle bir arada keşke. Türksporunun böyle sporculara ihtiyacı var. Rakibine karşı saygısını da ortaya koyuyor. Voleybolda yerli oyuncuların, yabancılara nazaran katkısı fazla. Demek ki böyle bir denklem kurulabiliyormuş. Yerli kahramanlar olmadan, sporgelişmez. Çok gurur vericiydi voleybol yarı finalindeki maçlar. Finale kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanısırayenilenler Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ı da kutlamak lazım.”

“Sarı kırmızılılar finalde Fenerbahçe ile şampiyonluk için oynayacak. Galatasaray’ın voleybol şubesine kim bakıyoracaba? Bence kulübe başkan olabilir. Bu Galatasaray’dan bu iş nasıl çıkar. Şube sorumlusu kim. Mehmet Özbek çıkmasın!..”

“Galatasaray'daki hoca değişikliklerini kim yaptı, futbolcular. Bugüne kadar öyle oldu. Galatasaray'da bir fotoğraf var. Galatasaray’ın geleceğinin konuşulduğu bir kare bu. Dursun Özbek, kardeşi, Albers ve Sneijder. Albers ile konuşulur mu bu işler? Bu fotoğrafın bir mesajı var; bu kulübü biz yönetiyoruz diyorlar. Sen Sneijder’in dediğine nasıl karşı çıkacaksın o zaman?”