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Provokatif çağrı: Ermeniler için oynayın

Türkiye ile Ermenistan arasındaki gerginlik, Lyon maçına da yansıdı! Decines banliyösünde yaşayan Ermeniler, Beşiktaş maçında Lyon futbolcularına "Ermeniler için oynayın" çağrısı yaptı!
18:4413 Nisan 2017
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Provokatif çağrı: Ermeniler için oynayın

Lyon-Beşiktaş öncesinde Fransız ekibine gerginlik oluşturabilecek bir çağrı geldi. Lyon stadının bulunduğu Decines banliyösünde yaşayan Ermeniler, oyunculara ‘Bizim için oynayın’ çağrısı yaptı.

Sporx’te yer alan habere göre; Fransız RMC kanalının röportaj yaptığı Ermeni asıllı Fransız taraftar Christian Manoukian, “Türkler kalbimizde çok yerleri olmadıklarını bilirler. Tüm Ermeniler Lyon’un arkasında. Oyuncular, Ermeni kökenli Lyon taraftarları için oynasınlar, bu onları motive etsin” ifadelerini kullandı.

Bir başka Ermeni taraftar Yohan Manoukian ise, “Türkler milliyetçidir, bütün maç boyunca tezahüratlar yapacaklar. Bu biletler bizim kasabamızda değil de, Türklere nasıl satıldı anlamıyorum. Yöneticiler, stadı Ermenilerle doldurup Lyon’u desteklemelerini sağlayabilirlerdi. Lyon’da oyuncular, Decines’teki Ermeniler için oynayacaklarının farkına varsın. Lacazette, beni dinliyorsan, 3 katı daha iyi performans göstermelisin” diye konuştu.

Etiketler
beşiktaş lyon uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 18:45 | 13.04.2017
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