Ramazan Aslan Türkiye 3.’sü oldu

Bayraklı Belediyesi güreş takımı sporcusu Ramazan Aslan, Çankırı’da düzenlenen Türkiye 15-16 yaş yıldızlar grekoromen güreş kategorisinde 76 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. 2 yıl önce güreşe başlayan Aslan’ın bu başarısı büyük sevinç yaşattı.

16 yaşındaki Ramazan Aslan, amcasının teşvikiyle 2 yıl önce Bayraklı Belediyesi güreş takımına yazıldı. İdmanlara aralıksız katılan ve çok çalışan Aslan'ın yeteneği hocası Selahattin Karaman tarafından keşfedildi. Genç güreşçi, 2 yıl boyunca aralıksız çalışmasının meyvesini katıldığı ilk turnuvada almayı başardı. Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Aslan, grekoromen güreş dalında 76 kiloda Çankırı'da düzenlenen Türkiye finallerine katıldı. Genç güreşçi, burada kıran kırana geçen karşılaşmalarda şampiyonadan 3.’lük ile döndü.

Milli takım kampına katılacak

Yakın zamanda milli takım kampına katılacak olan Ramazan Aslan, burada milli takım hocalarının gözüne girebilmek için var gücüyle çalışacağını dile getirdi. Aslan, “Bayraklı Belediyesi güreş takımında güreş yapıyorum. Güreşe 2 yıl önce başladım. Bize sağladıkları imkanlardan dolayı Bayraklı Belediye Başkanımıza ve hocama teşekkür ediyorum. Bu sene Türkiye 3.’sü oldum. Hedefim önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonu olmak. İnşallah milli mayoyu giyer ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Hedeflerim, her sporcunun olduğu gibi 2020 ve 2024 Olimpiyatları” dedi.

“Gurur duyuyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, turnuvalarda dereceye giren tüm sporcularla gurur duyduğunu belirterek, “Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemizdeki spor alt yapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Genç güreşçimiz Ramazan Aslan, gerçekten büyük bir başarı elde etti. Sporcularımızın kazandıkları başarılar bizleri en az onlar kadar mutlu ediyor” diye konuştu.