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Selçuk İnan’ın acı günü

Galatasaray'ın Kaptanı Sekçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş vefat etti.
13:0013 Nisan 2017
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Selçuk İnan’ın acı günü

Galatasaray, milli futbolcusu Selçuk İnan’ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş vefatı yönelik taziye mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş’ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi Zincirlikuyu Cami’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.”

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