Sporun yükselen yıldızı Sancaktepe

Amatör spor branşlarına ve sporcuya yapmış olduğu yatırımların meyvelerini elde edilen ulusal ve uluslararası başarılar ile toplayan Sancaktepe Belediyesi Bakan Kılıç'tan müjdeli bir haber aldı.

17.000’in üzerinde lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Sancaktepe Belediyesi Kulübü elde edilen başarılar ile adeta göz kamaştırıyor. Ata Sporu Güreş, Uzakdoğu Sporları, futbol ve diğer branşlarda atağa kalkan Sancaktepe’yi; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ziyaret ederek ilçede bulunan amatör sporcularla bir araya geldi. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Belediye Başkanı İsmail Erdem’in de katıldığı programda Sancaktepe Belediyespor bünyesinde bulunan amatör sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sancaktepe’yi spordaki başarılarından dolayı kutladı ve Sancaktepe’de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Bakan Kılıç, “Sancaktepe’de büyük hizmetler yapıldı. Başkanımızla da konuştuk. Güreş Eğitim Merkezi’yle alakalı olarak. İl Özel İdaresi’yle başladıktan sonra bakanlığımız imkanlarıyla tesis bitti. Ancak, kullanma payıyla ilgili başkanın bir talebi var. 120 odanın 20’sini bakanlığa ayırıp 100’ünü size tahsis edeceğiz. Güreşe ayır bir önem vereceğiz. Sancaktepe’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sadece futbolda değil tüm branşlarda başarılar elde edilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, “Yapacak çok iş var. Yetiştirilecek çok sporcu var. Önümüzdeki aylarda, yıllarda ülkemizi çok farklı noktalarda temsil etmek üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanı İsmail Erdem ise yaptığı konuşmada görev süresi boyunca spora ve sporcuya yapılan yatırımlardan söz ederek “Görev süremiz boyunca amatör sporlara ve sporcuya yapmış olduğumuz yatırımlar elde edilen ulusal ve uluslararası başarılar ile meyvelerini vermeye başladı. 17.000’in üzerinde lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran kulübümüz elde edilen başarılar ile adeta göz kamaştırıyor. Ata sporumuz Güreş’te ve Uzakdoğu sporlarında elde etmiş olduğumuz ulusal ve uluslar arası başarılar gurur kaynağımız olmuştur. Futbol takımımız ise bu sene ligde adeta fırtına gibi esiyor. Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında da tarihinde ilk kez bu yıl mücadele eden takımımız, 3.lig’de ise son üç haftaya 68 puan ile en yakın rakibinin 8 puan önünde lider bulunuyor ve adeta şampiyonluk için gün sayıyor. Yıllardır kıyısından döndüğümüz şampiyonluğu bu yıl yakalayacağımıza ve 2. Lige yükseleceğimize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.Başkanımız Erdem Ayrıca İlçede sporcu laboratuvar’ı kuracaklarını ve burada çocukların hangi spor dalına daha müsait olduklarını tespit ederek o spor dalına teşvik edeceklerini belirtti.

Programın sonunda Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kılıç’a 55 numaralı isminin yazılı olduğu Sancaktepe Belediyespor forması hediye etti.