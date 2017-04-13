Sudan ucuz golcü Dybala! Van Persie’nin yarı fiyatına oynuyor

Dünya futbolunun gelecekteki en önemli forvetlerinden biri olarak gösterilen 23 yaşındaki yıldız Dybala, Juventus’ta 3 milyon Euro’ya oynuyor: Van Persie, Fenerbahçe’den bonuslarla 6 milyon Euro alıyor!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'yı evinde 3-0 yenen Juventus'ta öne çıkan isim, Paulo Dybala oldu. Dünya futbolunun gelecekteki en önemli golcülerinden biri olacağı belirtilen 23 yaşındaki Arjantinli forvetin maaşı da Avrupa medyasının gündemine oturdu. 2015'te bir diğer İtalyan ekibi Palermo'dan 40 milyon Euro'ya alınan Dybala'nın Juventus'tan yıllık net 3 milyon Euro kazandığı bildirildi. Arjantinli genç yıldız, siyah-beyazlılarda şu ana kadar 81 karşılaşmada forma giyip, 39 gole imzasını attı. Öte yandan Juve, resmi karşılaşmalarda iç sahadaki yenilmezliğini 598 güne çıkarttı. En son 23 Ağustos 2015'te Udinese ile oynadığı lig maçını kaybeden Torino takımı, ardından 48 karşılaşmada 42 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Juve, evindeki mücadelelerde son 16 maçından galibiyetle ayrılmayı bildi.