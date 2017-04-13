Terim ve Riekerink, U12 İzmir Cup açılışına renk kattı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlediği 4'üncü Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink de renk kattı.

Terim ve Riekerink, U12 İzmir Cup açılışına renk kattı. Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 12 ülkeden 17’si yabancı toplam 48 takımın katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa’nın 12 yaş grubunda en prestijli turnuvaları arasına giren organizasyonun açılış töreninde takımlar tek tek anons edilerek sahaya çağrıldı.

Minik futbolcular daha sonra sahne olarak hazırlanan platforma çıkarak topla hünerlerini sergiledi. Seçluk’a gelmeden önce Torbalı’daki altyapı tesislerini gezen Fatih Terim sahaya giriş yaptığında coşku doruğa ulaştı. Küçük futbolcular, Terim’le fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, Fatih Terim ile Riekerink bol bol sohbet etti.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval’ın yaptığı konuşmada U12 İzmir Cup’ı dünyanın bu yaş grubunda en saygın 3 turnuvasından biri yapmak istediklerini söyleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Geçen yıl ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle turnuvayı düzenleyememiştik. Bu yıl da aynı nedenle katılım sayısı eksik kaldı. Ülkemizin bu olaylardan kurtulduğu bir gelecek diliyorum” ifadeisini kullandı.

Galatasaray’ın eski Teknik Direktör Riekerink’e de esprili bir şekilde takılan Başkan Özkan, “Riekerink ülkemize altyapıda görev yapmak için geldi. Orada çok başarılı giderken A takıma geçtiğine sanırım pişman olmuştur” diye konuştu. Seyit Mehmet Özkan konuşmaesının sonunda küçük futbolculara kulübün, “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganını da hep birlikte söyletti.

Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı U12 İzmir Cup’ta ilk gün 120 maç oynandı. Küçük futblcular sahada büyük çekişme yaşarken aileleri de tribünden çocuklarını heyecanla takip etti. Galatasaray’ın eski teknik direktörü Rekerink, tesiste sahadan sahaya koşarak bir çok maçı kenardan izledi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kırmızı lacivertlilerin Torbalı’da Türk futbolunun efsane golcülerinden Metin Oktay’ın adını taşıyan tesislerini gezdi. “Altınordu’ya her geldiğimde yeni bir tesis görüyorum” diyen Terim, “Böyle tesislerin sayısının artması, Türk futbolunun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Altınordu’ya hem U12 İzmir Cup, hem de tesisleri ve Türk futboluna kazandırdığı gençler için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Altınordu’nun yetiştirdiği ve A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder dahil olmak üzere tüm gençleri dikkatle takip ettiğini de selirterek, “Gençler bizim istikbalimiz. Ancak biz sözde değil, gerçekte de bunu kendimize hedef edindik. Çağlar ve Cengiz dahil bir çok gencimizi izliyoruz, gelişimlerini takip ediyoruz ve Türk futboluna kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Terim’e seramik top hediye edip ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Terim, tesiste Galatasaray’ın efsanelerinden olan Metin Oktay’ın heykeli önünde de poz verdi.