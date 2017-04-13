Tolga Özkalfa ile Barış Şimşek’e 2. Lig maçı

Süper Lig hakemlerinden Barış Şimşek ve Tolga Özkalfa, yarın Spor Toto 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta oynanacak maçlarda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglere verilen referandum arasına rağmen gerek seminerlerde gerekse alt liglerde oynanan maçlarda hakemlere görev vererek, onları zinde tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda Süper Lig hakemlerinden Barış Şimşek, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Anadolu Üsküdar 1908 – Fethiyespor maçını yönetecek. Yine bir başka Süper Lig hakemi Tolga Özkalfa da, 2.Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966 ile MKE Angaragücü takımları arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Barış Şimşek, 1.5 aydır düdük çalmıyor

Süper Lig'de en son 4 Mart 2017'de Bursaspor'un Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi yöneten Barış Şimşek, o günden bu yana ne Süper Lig'de ne de alt liglerde görev alabildi. Söz konusu karşılaşmada tartışmalı kararlara imza ata tecrübeli hakem, özellikle Gaziantepspor camiasının büyük tepkisini çekmişti. Maçın 7. dakikasında Bursasporlu futbolcu İsmail Konuk'un attığı golde ofsayt olduğunu düşünen kırmızı-siyahlı oyuncular, hakeme itiraz etse de Şimşek kararını değiştirmemiş ve golü vermişti. Yine maçın son dakikasında Bursaspor lehine verilen penaltı kararı da büyük tartışmalara neden oldu.

Özkalfa 2017'de görev alamadı

Son Süper Lig maçına Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. hakem olarak çıkan Tolga Özkalfa, 2017 yılında Spor Toto Süper Lig'de görev alamadı. Özkalfa'nın düdük çaldığı son mücadele ise 17 Şubat'ta TFF 1. Lig'de oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Samsunspor – Mersin İdman Yurdu maçıydı.