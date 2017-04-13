Van Ginkel tamam gibi

Fenerbahçe, Kuyt ve Advocaat’ın da görüştüğü Hollandalı oyuncu Van Ginkel olumlu yanıt aldı. İngiltere’ye çıkarma yapacak olan sarı-lacivertlilerde hedef, Chelsea’yi de ikna edip 24 yaşındaki orta sahayı kadroya katmak.

Yeni sezonda orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliğini gidermek isteyen Fenerbahçe'de, bu mevkii için listenin ilk sırasında PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Van Ginkel yer alıyor. Aynı bölge için Mehmet Ekici'yle anlaşan sarı-lacivertliler de hedef, Hollandalı orta sahayı kiralık olarak kadroya katmak. Fenerbahçe yönetimi, hem Van Ginkel hem de menajeriyle temasa geçti. 24 yaşındaki futbolcu, Kuyt ve Advocaat'ın Fenerbahçe için söylediği olumlu sözlerin ardından, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. Başarılı orta saha, Fenerbahçe yönetimine, “Siz Chelsea'yi ikna edin, ben gelirim” dedi.

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Sarı-lacivertliler, Chelsea ile Van Ginkel'i kiralamak için masaya oturacak. Fenerbahçe yönetimi, bu transferi bitirerek orta sahadaki en önemli eksikliği doldurmayı planlıyor. İngiliz kulübü ise özellikle hava hakimiyeti, sertliği ve başarılı frikikleriyle tanınan Hollandalı oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor ve kiralama tekliflerine olumlu yaklaşıyor.