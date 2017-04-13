Volkan Demirel’den özeleştiri

“İki hedefimiz var”diyen Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Volkan Demirel, “Hem Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmalıyız hem de ligi üst sıralarda bitirmeliyiz. Ancak bu futbolla olmaz, üstüne koymamız gerekiyor. Bunun için herkes daha fazlasını vermek zorunda” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin başarılı eldiveni Volkan Demirel, hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve kalan lig maçlarında galip gelerek takımı üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. “Ancak bu futbolla olmaz” diyen tecrübeli kaleci, “Daha da üstüne koymamız gerekiyor. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi 3 önemli derbi oynayacaklarına vurgu yapan başarılı file bekçisi, “Bu maçlarda iyi bir performans sergileyip kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak için mücadele ediyoruz. Fener iyi yerde olursa hem biz hem de taraftarımız mutlu oluyor. Bunun için takımda herkes elini taşın altına koymak zorunda” diye konuştu.

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LENS: GALATASARAY’A GOL ATACAĞIM

İstanbul Maltepe'de, Altayçeşme İlkokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Jeremain Lens, minik öğrencilere, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma sözü verdi. Hollandalı yıldızın, ders sırasında sınıfa girerek öğrencilerin masasına oturmasının ardından minikler büyük bir şaşkınlık yaşadı ve bu sevinçlerini gizleyemedi. Tecrübeli futbolcu, öğrencilere, “Takım arkadaşlarım ‘Galatasaray'a gol atmayan gerçek Fenerbahçeli olamaz' diyor. Ben de G.Saray ağlarını sarsıp gerçek Fenerli olacağım. Kazanarak son haftalardaki çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi.