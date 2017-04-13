Yıldırımlı engelli sporcudan Türkiye rekoru

Yıldırım Belediyesporlu görme engelli milli sporcu Mehmet Tunç, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 100 metre rekoru kırdı.

Görme Engelliler Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu atlet Mehmet Tunç, kendisine ait olan görme engelliler 100 metre rekorunu 12:08 ile geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. Organizasyonda ayrıca Yıldırım Belediyespor Görme Engelli Spor Kulübü sporcuları 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Öncelikli hizmet grupları arasında yer alan engellileri hayatın her alanında olduğu gibi sporda da desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde projeler ürettiğimiz dezavantajlı kesimlerimizden biri de engelli kardeşlerimiz. Onları hayata bağlayacak; hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz. Desteklerimizin karşılığı şampiyonluklarla, rekorlarla almak bizleri mutlu ediyor. Türkiye rekoru kıran sporcumuz Mehmet Tunç ve engelli sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.