Yine yeniden Subotic

Galatasaray, Köln’de kiralık olarak oynayan Sırp futbolcu Subotic'i, Borussia Mönchengladbach maçında tribünden izlemek istedi. Ancak Subotic bu karşılaşmada görev yapmadı. Galatasaray takibe devam edecek.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray yönetimi, güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon devre arasında peşinde oldukları Borussia Dortmund'un Sırp stoperi Neven Subotic'i tekrardan gündemine aldı. Alman basınının iddiasına göre Galatasaray, transferi bitirmek için ısrarcı ve Köln'de kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu B.Mönchengladbach karşılaşmasında scout ekibine izletmek istedi. Ancak Neven Subotic bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturdu ve maçta forma giyemedi. Köln'ün opsiyonu olmasına rağmen Sırp stoper için bunu kullanmayacağı belirtiliyor.

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Galatasaray yönetimi, Subotic'i takibe devam edecek. Sarı-kırmızılı yönetim devre arasında Borussia Dortmund'dan oyuncuyu istemiş ancak 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile karşılaşmıştı. Yönetim, bu kez işi 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışacak.