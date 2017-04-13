Yoga dosyası Spor Bakanı Kılıç’a teslim edildi

Marmara Yoga Spor Kulübü yetkilileri, Yoga dosyasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teslim etti.

Türkiye Herkes için Spor Federasyonu’na tescilli ilk Yoga Spor Kulübü olma özelliğine sahip olan Marmara Yoga Spor Kulübü yetkilileri, resmi Yoga yarışmalarının yapılması konusundaki çalışmalarını ve Bakanlık’tan taleplerini anlattıkları dosyayı bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a teslim ettiler.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan Yoga yarışmalarının uzun yıllardır Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İtalya vb pek çok ülkede yapıldığını belirten MAYOK yetkilileri Bakan’a bizzat sundukları dilekçede Yoganın bir spor dalı olarak yaygınlaşması ve spor disiplininin oluşması için uğraştıklarını belirtti. Kulüp yetkilisi, Bakan’a teslim edilen dosyada şunları anlattıklarını açıkladı:

“Ülkemizde de ilk defa 2016 yılından başlayarak şu ana kadar 3 kez Yoga Koreografi yarışması yaptık ve oldukça başarılı geçti. Bu turnuvalara ve yarışmalara devam ederek Yoganın bir spor dalı olarak gelişmesini sağlamak amacındayız. Yarışmalar, bilindiği üzere, spor dalına ve sporcusuna disiplin getiren ve spor dalı ile ilgili belirli bir anlayışın oluşmasını sağlayan aktivitelerdir. Düzenli Yoga yarışmalarının yapılması sayesinde, yoga ülkemizde de belirli bir disiplin ve kurallar çerçevesine oturtulacaktır. Ayrıca, Yoga sporu disiplini ve kurallarının oluşması, Yoga adı altında Yoga sporu ile ilgisi olmayan eylemlerin elimine edilmesine yardımcı olacaktır ve Yoga alanı, Yoga sporuna ve Yoga yapan kişilere zarar veren unsurlardan temizlenecektir.”

18 Mart 2017’de yapılan 1. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası’nda Şampiyon olan Yasemin Karaboğa da, Yoga sporunu uzun yıllardır yaptığını ve yarışmalara katıldığını belirterek şunları söyledi:

“Şampiyon olmak benim için çok gurur verici, en büyük hayalim Yoga branşında milli sporcu olarak uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmek. Benim gibi Yogada oldukça yetenekli başka sporcular da var, resmi yarışmaların yapılması Yoga sporunu çok daha iyi yerlere getirecektir.”

Kulüp yetkilisi ayrıca, Yoganın halihazırda bağlı olduğu Herkes için Spor Federasyonu Ana Statüsü’nün resmi yarışma yapılamasına uygun olmadığını, bu konuda da bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

“THİSF Ana Statüsü’ne baktığımızda resmi yarışmalar yapılması veya yapılmasına izin verilmesi Federasyon’un görevleri arasında görünmemektedir. Oysa bizim dışımızda başka Yoga Spor Kulüplerinin açılması ve lisanslı sporcuların yetişebilmesi ve Yoga sporu disiplininin oluşabilmesi için resmi Yoga yarışmalarının yapılması yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı elzemdir” diye sözlerine devam eden kulüp yetkilisi Yoganın kısa zamanda Olimpiyatlar’a katılması için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Yoga Olimpiyatlarda

Olimpiyatlar konusunda oldukça heyecanlı olduklarını belirten Kulüp yetkilisi sözlerine şunları ekledi:

“Amaçlarımızdan birisi de Yoganın bir olimpiyat spor dalı haline gelmesidir. Bu konuda çalışmalarımıza başladık, Olimpiyat sürecinin ilk duraklarından biri olan spordaccord ile görüşmelere başladık. Spordaccord temsilcisinin bizi yönlendirmesi ile 3 kıta ve 40 ülkede Yoganın federasyonlar halinde örgütlenmesi çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile bağlantıya geçtik ve onların da değerli tavsiyeleri ile hareket etmekteyiz.”