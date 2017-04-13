Yolanthe Cabau, diplomatik krizle ilgili konuştu

Galatasaraylı yıldız futbolcu Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da 4 yıldır forma giyen Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Senijder’in eşi Yolanthe Cabau, Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine bir söyleşi verdi.

“FcInter1908” adlı internet sitesinin aktardığına göre, Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz ile İstanbul’da yaşanan terör saldırılarına değinen Cabau, “Nasıl hareket etmemizi öğrenmemiz gereken sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İki ülke arasındaki özel ilişkiye soğukluk girdi. Bizi misafir eden ve onun için deli olduğumuz bir ülke ile kendi ülkemizin kavga etmesini kesinlikle istemeyiz” diye konuştu.

“SALDIRILARDAN DOĞRUDAN ETKİLENMEDİĞİMİZ İÇİN ŞANSLIYIZ”

İstanbul’daki terör saldırılarından sonra hayatlarının değiştiğini anlatan Cabau, “Şimdiye kadar İstanbul’da yaşananlardan doğrudan etkilenmemiş olmaktan dolayı şanslıyız. Burada insanlar çok sevecen ve yardımsever, ama buna rağmen terör saldırılarından dolayı hayatlarımızı daha fazla kısıtlamak zorunda kaldık” dedi.

Özellikle gece kulübü Reina’ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısının kendisi ve Sneijder’ı güçlü bir şekilde etkilediğini dile getiren Cabau, şöyle konuştu:

“Çünkü orada öldürülen bazı çalışanları tanıyorduk. Birçok tanıdığımız o gece kutlama yapmak için oradaydı. Bu saldırılar, artık dışarıya çok az çıkmamıza yol açtı. Riskli olabilecek yerlere gitmek istemiyoruz. Bu nedenle, ailecek parklara gidiyoruz ve çok dikkatli davranıyoruz. Türkiye’de olan bu şeyler, Hollanda’da henüz yaşanmadı.”

ROMA’YA MI TRANSFER OLACAK?

Galatasaray’ın eski hocası Roberto Mancini’nin AS Roma takımının başına geçeceği ve Sneijder’i de buraya alacağı iddialarını da değerlendiren Yolanthe Cabau, “Roma gerçekten yaşamak için çok güzel bir şehir. Ben her zaman yeni bir maceraya hazırım. Wesley’i 9 yıldır tanıyorum ve o nereye giderse onunla gittim. Birçok girişim olduğunu biliyorum, ama o bunları bana son anda, neredeyse anlaşma tamamlandığında söylüyor” diye konuştu.

Sneijder’in İstanbul’dan ayrılmaya karar vermesi halinde bu şehirden çok ağlayarak ayrılacağını da ekleyen Cabau, “Çünkü kızımız Xess Xava bu şehirde doğdu” dedi.