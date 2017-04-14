Ahmet Çakar: Atiba’nın heykelini dikmeye beton yetmez

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ta inanılmaz bir performans sergileyen Atiba Hutchinson'a övgüler yağdırdı.

Beşiktaş’ın parlayan yıldızı Atiba Hutchinson’u mercek altına alan Ahmet Çakar, futbolculuğu ve karakteri için Kanadalı oyuncuya 10 üzerinden 10 verirken, tek bir kusuru olduğuna işaret etti. Akıllı telefonlarda bulunan BİP uygulamasında yer alan “10 Numara Muhabbet” kanalına konuşan Ahmet Çakar, “Atiba’nın heykelini dikmeye beton yetmez” diyerek yüceltirken, 34 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcuya oğlu Norah için ise uyarılarda bulundu.

Atiba’nın genel performansı için 9, futbol bilgisi için 9 ve karakteri için 10 üzerinden 10 puan veren Ahmet Çakar, “Bir kere bile hakeme bulaşmıyor, rakibe bulaşmıyor, arkadan gidip rakibe basmıyor, el kol hareketleri yok, çirkeflik yapmıyor. Melaike…hep beyefendi, hep nazik, ukalalık yapmıyor. Havaya girmiyor. Taraftarların gözünde de 10 numara. Bence heykeli dikilecek adam ama heykelini dikmeye beton yetmez” şeklinde konuşarak övgüler yağdırdı.

3 yaşındaki çocuğunu bu kadar ortalığa çıkarmamalı” diyen Ahmet Çakar, “Atiba’nın oğlu Noah için bir tehlike var; 3-4 yaşında şöhret olan bir çocuk daha sonra bunun eksikliğini hisseder ve adaptasyon güçlüğü çeker” uyarısında bulunuyor. Atiba’nın iyi bir aile reisi olduğunu da ifade eden Çakar, “Noah hep instagramda, hep göz önünde. Oynuyor. Her görüldüğü yerde seviliyor ama bu şöhret çocuğa zarar verir. En büyük tehlike budur. Bunu ben söylemiyorum çocuk psikiyatristlerine sorun. 3-4 yaşında şöhret olan bir çocuk daha sonra bunun eksikliğini hissederse adaptasyon güçlüğü çeker” şeklinde konuştu.