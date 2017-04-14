Ajax evinde Klaassen ile güldü

Genç yıldızlarıyla bu sezon Avrupa'da eski günlerini hatırlatan Ajax, Schalke 04'ü sahasında Klaassen'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Ajax ile Schalke 04, Hollanda’da ilk maçta kozlarını paylaştı. Amsterdam Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj elde etti.

23. dakikada Davy Klaassen’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Ajax, rakibi karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.

Maç boyunca birçok gol pozisyonu bulan ev sahibi, 52’de Hollandalı oyuncuyla bir kez daha tabelayı değiştirdi: 2-0.

Schalke 04 rakip kalede fazla etkili olamayınca skor değişmedi. İki takım yarı final bileti için 20 Nisan Perşembe günü Almanya’da karşılaşacak.