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24 Nisan 2017 20:00
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Atiba Hutchinson: Baskıya karşılık vermekte yetersiz kaldık

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, büyük şok yaşadığı Lyon karşılaşması sonrasında konuştu.
01:0014 Nisan 2017
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Atiba Hutchinson: Baskıya karşılık vermekte yetersiz kaldık

UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson mücadeleyi değerlendirdi.

Kanadalı orta saha oyuncusunun sözleri şöyle;

“Maça gayet iyi başladık. İyi hücum ettik. Bazı fırsatları bulup son pasları iyi yapamadık. İkinci yarı Lyon baskılı başladı. Bazı bölümlerde bu baskıya karşılık vermekte yetersiz kaldık. Ne olursa olsun bazı iyi yaptığımız işler var. Burası zor bir deplasman… İkinci yarı iyi oynayıp turu geçmeye çalışacağız. İkinci yarı çok basit pas kayıpları yaptık. Bunu düzeltmeliyiz.”

Etiketler
Atiba Hutchinson beşiktaş uefa avrupa ligi
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