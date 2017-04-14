Aziz Yıldırım’a küfre 1 yıl men

Fenerbahçe, Anadolu Efes maçında Aziz Yıldırım'a küfür eden taraftarların spor müsabakalarından 1 yıl men edildiğini duyurdu.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe maçında başkan Aziz Yıldırım’a küfür eden bazı taraftarlar 1’er yıl süreyle spor müsabakalarına giremeyecek.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden konu ile yaptığı açıklama şu şekilde:

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 23 Mart 2017 tarihinde oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Erkek Basketbol müsabakasında, organize bir şekilde tribünde yer aldığı görülen bir grup, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ağır hakaret ve küfür içeren tezahüratlarda bulunmuşlardır.

Hukuka ve ahlaka aykırı, süreklilik arz eden bu eylemler üzerine Başkanımız adına yapılan suç duyurusuna istinaden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, grubun elebaşları ile bir kısım şüpheliler 1'er yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası almışlardır. Konu ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma halen devam etmektedir.