Beşiktaş dejavu yaşadı

Beşiktaş, ligde oynadığı Trabzonspor maçında olduğu gibi, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de 2 dakikada 2 gol yedi.

Beşiktaş, son oynadığı 2 maçta 2 dakikada 2 gol yedi. Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın 63. dakikasında Castillo'dan, 65. dakikasında da Hugo Rodallega'dan art arda gol yedi. Siyah-beyazlılar bu senaryonun bir benzerini Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yaşandı. Kartal, mücadelenin ilk yarısında 15. dakikada Babel ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Fransız ekibine 2-1 mağlup oldu. Kara Kartal, 83. dakikada Tolisso, 85. dakikada Jeremy Morel'den peş peşe gol yiyerek İstanbul'a mağlup döndü.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Saha dışı olayların yanı sıra son dakikalarda art arda gelen goller, siyah-beyazlıları şoka uğrattı. Yaklaşık 45 dakika geç başlayan mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş, Talisca'nın derinlemesine pasında topla buluşan Babel’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu filelere göndererek, 1-0 geçti. Son 10 dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen, skoru koruyamayan siyah-beyazlılar, iki dakikada iki basit hata ile 2-1 yenildi. İlk önce 83. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Tolisso, topu ağlara gönderdi. Hemen ardından 85. dakikada ise hiç beklenmedik anda gol geldi. Atiba’nın geri pasında kaleci Fabri topu ayağında fazla tutunca topu kapan Jeremy Morel, filelerle buluşturdu.

Fabri’nun bu hatası sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi ve siyah-beyazlıların taraftarlardan yoğun tepki aldı.

Çeyrek Final ikinci maçı 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.