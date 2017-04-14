Beşiktaş yönetimi olaylar hakkında rahat!

Lyon-Beşiktaş maç öncesi, sırasında ve sonunda stat içiyle dışında güvenliği sağlamak tamamen ev sahibi takım ve yerel güvenlik biriminin sorumluluğunda...

Olympique Lyon taraftarlarının sahaya girmesi ile 45 dakika geç başlayan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı tartışmaları beraberinde getirdi. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasına kadar 1-0 yenik olan Fransızlar başta Başkan Jean Michel Aulas olmak üzere yaşanan tribün olaylarını kendi lehlerine çevirmeye çalışırken UEFA kuralları çok net ve Beşiktaş’tan yana. UEFA Disiplin Talimatlarına göre, ev sahibi kulüp ve ev sahibi federasyon ile yerel güvenlik birimi, maç önü, sırası ve sonrasında saha içi ve saha dışının güvenliğini ve düzenini sağlamakla sorumlu.

BEŞİKTAŞ’IN UEFA İHBARI CEBİNDE

Maç öncesinde bu tür olayların yaşanabileceğini ön gören Beşiktaş Yönetimi, kendileri için ayrılan 3 bin kişilik yer dışında karşılaşmayı izlemek için stada gelen siyah-beyazlı taraftarların yetkileri dışında olduğunu UEFA’ya bildirmişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, “Bizim resmi olarak 3 bin kişilik ayrılan yer dışında giren taraftarlar, bizim yetkimiz dışındadır, UEFA’ya bildirdik. Dün bunu UEFA’nın maç gözlemci ve yetkililerine tekrar gösterdik. UEFA, bunu Lyonlu yetkililere deklare etti. Onlar ceza alacaklar. Ceza alacaklarını bildiklerinden böyle davranıyorlar. O biletleri biz satmadık. Onları Lyon kulübü satmıştır. Maçın bütün güvenliğini onlar sağlamak zorundalardı” dedi.

Öte yandan mücadelede gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarların yaktığı meşaleler ile alakalı UEFA Disiplin Kurulu’ndan Beşiktaş Kulübüne para cezası gelmesi söz konusu olabilir.