Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
24 Nisan 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ADANASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Caner Erkin’in menajerinden flaş açıklama

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, İtalyan medyasına verdiği röportajda oyuncusunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
13:0814 Nisan 2017
0
Caner Erkin’in menajerinden flaş açıklama

İlk olarak Caner Erkin’in Inter’den ayrılış sürecine değinen Batur Altıparmak, “Inter’de herhangi bir problemimiz yoktu. Oyuncum bu fırsattan dolayı çok mutluydu. Problem bir önceki teknik adam Frank De Boer’du. Geldiğinde Caner’e kendini göstermesi için yeteri kadar zaman vermedi. Mesajı netti: “Eğer ayrılmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Benim planlarım arasında yoksun.” Gerçekten inanılmaz. Oyuncuyu daha tanımıyorsun bile” ifadelerini kullandı.

Caner’in transferini isteyen kişinin Roberto Mancini olduğunu söyleyen Altıparmak, “Onu Galatasaray’daki günlerinden tanıyordu ve beğendiği birisiydi. O varken bir sorun yaşamadık. Dediğim gibi problem kesinlikle De Boer’du” dedi.

Altıparmak, Caner Erkin’in geleceğiyle ilgili ise önlerinde iki seçenek olduğunu ifade etti: “İlk seçenek Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanması, ki bizim de tercihimiz bu yönde. Ama kullanmazsa başka seçenekleri değerlendiririz. Caner Beşiktaş’ta çok mutlu, bu kesin. Inter’e geri dönme konusu da seçeneklerimiz arasında.

Etiketler
batur altıparmak beşiktaş Caner Erkin İNTER spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER