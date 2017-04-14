Cüneyt Çakır Suudi Arabistan’da maç yönetecek!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan’da düdük çalacak… 15 Nisan 2017 Cumartesi günü Al Hilal ile Al Ahli takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bulunan 67 bin kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak şampiyonluk karşılaşmasında Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’ndan Khalid Alturais olacak.