Fenerbahçe Euroleague’de finalde!

Fenerbahçe, Rus temsilcisi Ekaterinburg'u yarı finalde yenerek final etabına yükseldi. Sarı-lacivertliler geçen sene yarı final etabında elenmişti.

Fenerbahçe Kadınlar Euroleague yarı final maçında Rus temilcisi Ekaterinburg’u 70-61 yenerek finale yükseldi.

Üst üste 6. kez final four oynayan ama kupayı kazanmayı başaramayan Fenerbahçe, finalde Dynamo Kursk ile ZVVZ USK Praha maçının galibi ile 16 Nisan Pazar günü karşılaşacak.

Salon: Divs Arena

Hakemler: Jasmina Juras , Michele Rosi , Marko Vuckovic

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Quigley 17, Lavender 21, Parker 4, Verameyenka 13, Gruda 5, Ayşe Cora , Pelin Bilgiç 6, Esra Ural , Melis Gülcan , Melisa Korkmaz

Başantrenör: Fırat Okul

UMMC Ekaterinburg: Toliver 7, Nolan 2, Taurasi 26, Lyttle 6, Griner 7, Meesseman 2, Baric 11, Torrens , Vieru , Arteshina

Başantrenör: Olaf Lange

1. Periyot: 10-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 49-46 (UMMC Ekaterinburg lehine)

Beş faulle çıkan: Verameyenka (Fenerbahçe)