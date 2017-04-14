Fenerbahçe Euroleague’de finalde!

Fenerbahçe Kadınlar Euroleague yarı final maçında Rus temilcisi Ekaterinburg’u 70-61 yenerek finale yükseldi.
Üst üste 6. kez final four oynayan ama kupayı kazanmayı başaramayan Fenerbahçe, finalde Dynamo Kursk ile ZVVZ USK Praha maçının galibi ile 16 Nisan Pazar günü karşılaşacak.
Salon: Divs Arena
Hakemler: Jasmina Juras , Michele Rosi , Marko Vuckovic
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Quigley 17, Lavender 21, Parker 4, Verameyenka 13, Gruda 5, Ayşe Cora , Pelin Bilgiç 6, Esra Ural , Melis Gülcan , Melisa Korkmaz
Başantrenör: Fırat Okul
UMMC Ekaterinburg: Toliver 7, Nolan 2, Taurasi 26, Lyttle 6, Griner 7, Meesseman 2, Baric 11, Torrens , Vieru , Arteshina
Başantrenör: Olaf Lange
1. Periyot: 10-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 28-33 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 49-46 (UMMC Ekaterinburg lehine)
Beş faulle çıkan: Verameyenka (Fenerbahçe)