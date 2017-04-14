Fenerbahçe’de forvet harekatı

Fenerbahçe’de, Emenike ve Van Persie’yle yollar ayrılacak, kiralık olan Sow’un durumu belirsiz, Fernandao ise takımda kalıyor. Yönetim, iki forvet transferini şimdiden bitirmenin peşinde...

Yeni sezonda Fenerbahçe'de, forvet hattı değişiyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon tamamen yenilenmiş bir forvet hattıyla sahaya çıkacak. Emenike ve Van Persie ile yollar kesin olarak ayrılacak, kiralık olarak kadroda yer alan Moussa Sow'un durumu ise kulübü Al Ahli'nin takınacağı tavra bağlı. Senegalli golcü, gelecek sezon Fener'de olmayabilir. Sarı-lacivertliler, Fernandao'yu satmayı planlıyordu ancak kolu kırıldığı için sezonu kapatan Brezilyalı golcünün takımda kalması kesinlik kazandı. Fenerbahçe, bu nedenle forvet hattına en az 2 transfer yapmayı planlıyor.

Lens`ten yönetimi şoke eden talep! Fenerbahçe, Sunderland'i kiralama teklifiyle ikna etmeye çalışırken tecrübeli oyuncu Lens'le de pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon euro istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi zora girdi. İlgili Haberi Oku

Konuyla bizzat yakından ilgilenen Başkan Aziz Yıldırım, yönetime, “Forvet transferini sezon başı kampına kadar yetiştirmeliyiz” direktifi verdi.