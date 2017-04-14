Fransa basını Lyon – Beşiktaş maçında çıkan olayları değerlendirdi

Günlük spor gazetesi l'Equipe, Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olaylardan her iki takımın taraftarlarının da sorumlu olduğunu yazdı.

Stat dışında başlayan olayların satadın içinde de devam ettiğini belirten l’Equipe, önce Lyon taraftarının Türk seyircisine saldırdığını, daha sonra siyah-beyazlı taraftarların polis ile çatıştığını ifade etti. Stat içinde her iki takımın seyircilerinin birbirlerine ellerine geçeni fırlatmaları ile başlayan olay ile alt sırada bulunan Lyon seyircisinin sahaya indiğini ve bu panik hareketinin maçın 45 dakika geç başlamasına sebep olduğunu belirten gazete, yaşanan olaylarda tek bir tarafın suçlanmasının zor olduğunu belirtti.

Lyon Başkanı Aulas`dan ilginç açıklama Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas’ın paniğe kapılıp sahayı basan taraftarların arasına gelerek seyirci hoparlöründen herkesi sakin olmaya davet ettiğini ve uzun bir süre seyircilerin arasında kaldığını ve o dakikadan itibaren, müthiş gürültüye rağmen başka bir olay yaşanmadığını da okuyucularına duyurdu.