Fransızlardan Şenol Güneş’e büyük ayıp!

Beşiktaş'ın deplasmanda Lyon ile oynadığı maçın ardından basın toplantısına katılan Şenol Güneş'e Fransızlardan müdahale geldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon’a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Son dakikalarda gelen gollerle yıkılan siyah-beyazlı takım, yine de tur için avantajlı bir sonuçla İstanbul’a döndü. Ancak hem maç öncesinde taraftarların sahaya girmesi hem de maç sonrasında Şenol Güneş’in basın toplantısında yaşadıkları alınan sonuçtan çok konuşuldu. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısına katıldı. Yaklaşık 20 dakika süren basın toplantısında Fransız yetkililer tarafından sürenin dolduğu yönünde skandal bir müdahale yapılırken tecrübeli teknik adamın soru alması engellenmeye çalışıldı.

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Tecrübeli hoca “Son bir tane. Neye müdahale etti?” dedi. Tecrübeli teknik adam son sorusunu aldıktan sonra ise “Rahatsız mı oldu? 15 dakika mı, toplantı kaç dakika sürer?” şeklinde tepki gösterdi.