Gol yağmurunda Celta Vigo güldü

Celta Vigo 10. dakikada geri düşüp 2 dakikada öne geçtiği maçta Genk'i sahasında 3-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Celta Vigo ile Genk karşı karşıya geldi. Balaidos Stadı’ndaki mücadeleyi İspanyol temsilcisi 3-2 kazanmayı başardı.

Belçika temsilcisi 10. dakikada Boetius’un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Celta Vigo bu gole 15’te Sisto ve 17. dakikada Aspas ile cevap verdi: 2-1. Dakikalar 38’i gösterdiğinde İsveçli golcü Guideetti sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi.

Genk rövanş için az da olsa umutları yeşerten golü 67. dakikada Buffel ile buldu: 3-2.

5 gollü maçın rövanşı 20 Nisan Perşembe günü Luminus Arena’da oynanacak.