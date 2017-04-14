Göztepe’de Eren şoku

TFF 1'inci Lig'de salı günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin 17 yaşındaki file bekçisi Eren Bilen, dün akşam Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanında sakatlandı. Genç kalecinin sakatlığı hakkında konuşan Göztepe TekniK Direktörü Yılmaz Vural, gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Çift kale sırasında yükseldiği bir hava topunda dengesini kaybederek önce yan direğe çarpan, ardından sert bir şekilde omzunun üzerine düşen Eren acı içinde yerde kaldı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından sahada yapıldıktan sonra Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kalecinin köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bir hafta içinde ameliyat edilmesi beklenen talihsiz file bekçisinin yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Büyük moral bozukluğu yaşadıklarını ifade eden Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Futbol hayatının henüz başında, gencecik bir sporcunun bu şekilde sakatlanması hepimizi üzdü. İnanın gözyaşlarımı tutamadım. Takım da perişan oldu. Kendisine söz veriyoruz, maçlarımızı Eren için kazanacağız ve şampiyonluk kupasını ona armağan edeceğiz” dedi. 2016’nın kasım ayında sarı kırmızılı kulüple 2019 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalayan Eren, U17 Milli Takımı’nın da kalesini koruyordu.

Öte yandan sakatlıkları büyük ölçüde geçen Segbefia ve Murat takımla çalışmalara başladı. Sol ayak bileğinde ağrıları olan kanat oyuncusu Halil’in de ciddi bir sorununun bulunmadığı belirtildi.

FEVZİ ZEMZEM KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Göztepe’nin efsane futbolcularından Fezvi Zemzem 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu Buca Tınaztepe Hastanesi’nde tedavi altına alınan “Buldozer” lakaplı 75 yaşındaki Fevzi Zemzem’in tıkalı olan iki damarına stent takıldığı açıklandı. Zemzem’in sağlık durumunun iyi olduğu bir süre daha kantrol altında tutulacağı öğrenildi. Göztepe’de 1959-1974 yılları arasında forma giyen Fevzi Zemzem, 356 maça çıkıp 114 gol kaydetmişti.