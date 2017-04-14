Kartal büyük avantaj tepti

Ligde ezeli rakiplerine puan farkı atan Beşiktaş, Avrupa'da çeyrek final avantajını son dakikalarda yediği gollerle zora soktu. Hedef 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki finaldi. Beşiktaş kadrosunda Avrupa ve Afrika şampiyonu apoletleri olan Quaresma ile Aboubakar'dan yoksun kadrosu ile Lyon yoluna çıkmıştı. İdeal 11'in tek eksiği Quaresma iken yerini doldurmakta takım arkadaşlarına kaldı. Kadrolar açıklandığında forvet hattındaki eksikliğin, Şenol hoca tarafından defans kurgusu değiştirilerek kapatıldığını gördük. Mitroviç stopere, Tosiç sol beke, Adriano'da sol öne atılmıştı. Takımların sahaya çıkması beklenirken deplasman tribünü altında yer alan Lyon taraftarlarının sahaya girmesinin gerginliği çabuk atlatıldı. İki takım taraftarının altlı üstlü olması da bir yerleşim hatası yani ev sahibi kulübün sorumluluğundaydı.

2 hata 2 gol

Birbirine benzeyen iki takım başlama düdüğü ile birbirlerine karşı hâkimiyet kurmak için adeta savaştı. Topu rakibe vermek istemeyen Kartal, geçen maçta Marcello ile kez iki duran topla gole yaklaştı. Rakibin zayıf karnının defans olduğu 3.duran top sonrası hemen anlaşıldı. Talisca'nın akıl dolu pasını Babel skora taşıdı. Fırtına gibi geçen ilk çeyreğin ardından yavaştan tempoyu düşürme ilk yarıyı tamamlama zamanı gelmişti. İkinci yarıya da önde baskı ile başlayan Kartal 60'tan sonra Lyon baskısını iyice hissettirmeye başladı. Siyah- beyazlıların tecrübesi ve Şenol Hoca'nın yerinde oyuncu değişikleri ve taktik varyasyonları ile Lyon'u iyice soğutmuştu ki, Talisca ve Fabri'nin hataları sonrası iki şok gol yedi siyah-beyazlılar. Son dakikalarda yenen goller olmasa müthiş bir skor avantajı olacaktı. Yaşanılan hakem facialarından sonra İspanyol hakem maça ilaç gibi geldi ama Beşiktaş işi İstanbul'a bıraktı.