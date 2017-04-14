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Lens’ten yönetimi şoke eden talep!

Fenerbahçe, Sunderland’i kiralama teklifiyle ikna etmeye çalışırken tecrübeli oyuncu Lens'le de pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon euro istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi zora girdi.
09:1414 Nisan 2017
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Lens’ten yönetimi şoke eden talep!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği Jeremain Lens'in transferinde oldukça zorlanıyor. Bir taraftan Sunderland'i kiralama teklifiyle ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, diğer taraftan ise takımda kalmak isteyen Hollandalı yıldızla görüşmelerini sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu, Fener yönetiminden, yıllık ücretinde arttırım yapılmasını istiyor. Jeremain Lens'in, yönetime, “Van Persie kadar olmasa da en azından savunmadaki yabancı oyuncular kadar ücret almak istiyorum” dediği öğrenildi.

13 Nisan 2017 Lens çocuklarla top oynadı Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, bir apartmanın bahçesinde çocuklarla top oynarken görüntülendi. İlgili Haberi Oku

Hollandalı yıldızın, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon Euro istediği belirtildi. UEFA'yla yaptığı anlaşma nedeniyle maaş bütçesinde de kısıtlamaya gidecek olan Fenerbahçe, Lens'i kadroda tutmak için tüm şartlarını zorlayacak.

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