Lyon cephesi Beşiktaş’ı suçladı

Olympique Lyon Kulübü'nün emniyet ve hukuktan sorumlu yöneticileri, dün gece Beşiktaş ile oynadıkları maçta yaşananlarla ilgili olarak açıklamalar yaptılar.

Emniyetten sorumlu yönetici Annie Saladin ve Hukuktan sorumlu yönetici Vincent Ponsot, bugün Olympique Lyon Kulübü tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak; “İstanbul’da futbolcularımızın korunmasını istiyoruz” diyerek tahrik edici açıklamalarda bulundular.

Lyon taraftarların Türk seyircisinin saldırısına uğradıklarını iddia eden yöneticiler, olay ile ilgili tüm videoların kimin ne yaptığını açık bir şekilde gösterdiğini ve her kulübün kendi seyircisinden sorumlu olduğunu söylediler. Ayrıca UEFA yetkililerinin de olaylara yakından şahit olduklarını belirttiler.

UEFA tarafından soruşturma açıldığını da söyleyen Saladin ve Ponsot, 50 kadar Beşiktaş seyircisinin olayları başlatan holiganlar olarak sorumlu olduklarını iddia ettiler. Bu seyirci grubunun emniyet barajını zorladığını söyleyen yetkililer Lyon Kulübü’nün sorumluluğunu ise kısmen tanıdılar. Annie Saladin ve Vincent Ponsot, takımlarının “bilet satma hukukuna uymaktan sorumlu” olduklarını da belirttiler.

Maç biletlerinin internet üzerinden satışa çıkarılmaya başlamasından itibaren Türk seyircinin biletleri aldığını belirten Lyon yöneticileri, bu konuda bir kanun değişikliğine ihtiyaç olduğunu söylediler

Bir tur önce Roma’da oynanan maçta seyircilerinin soyundurularak çıplak bir şekilde arandıklarını belirten Saladin, ‘Emniyet görevlilerinin sayılarını arttırmayı düşünmediniz mi?’ sorusu üzerine, “Bin kişilik stat emniyet görevlisi ve 700 polis görev başındaydı. Olay çıkartmaya niyet etmiş seyircinin karşısında bu sayıyı ikiye çıkartmak bile sorunu çözmezdi” cevabını verdi.

Stada sokulan yanıcı ve patlayıcı maddeler konusunda sorulan soruya ise Saladin “Stada girmeden önce seyircilerin üstü aranıyor, ama seyirciler vücudun bazı yerlerine dokunamayacağımızı biliyorlar” cevabını verdi ve çözümün İtalya’da olduğu gibi insanları tamamen çıplak bırakarak aramaktan geçtiğini söyledi.

Bu olaylardan “seyircisiz maç oynama cezası” ile kurtulacaklarını düşündüklerini söyleyen Lyon yöneticileri, rövanş maçı için UEFA’dan “İstanbul’da futbolcularının korunmalarını” istediklerini dile getirdiler

Bu arada çıkan olaylarda Türk ve Fransız olmak toplam 12 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.