Manchester United turu Ada’ya bıraktı

Manchester United maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada Anderlecht ile 86. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Anderlecht ile Manchester United karşı karşıya geldi. Constant Vanden Stock Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Premier Lig’de şampiyonluktan uzak kalan ve gözünü Avrupa Ligi şampiyonluğuna diken Kırmızı Şeytanlar, 36. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile 1-0 öne geçti.

İngiliz ekibi maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada galibiyet çok yakındı ancak Anderlecht 86’da maça dengeyi getirdi. Belçika temsilcisi 90 dakikada tek isabetli şutunda Dendoncker ile skoru 1-1 yaptı.

İki takım 20 Nisan Perşembe günü Old Trafford’da karşılaşacak.