Ryan Babel: İnsanın canını acıtıyor

Ryan Babel, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında 2-1 mağlup olduğu maç sonunda konuştu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 yenildiği maçta siyah-beyazlıların golünü atan Ryan Babel, mücadeleyi yorumladı.

Hollandalı yıldızın sözleri şöyle;

“Deplasmanda atılan gol tabi ki önemli. 1-0’dan sonra üstünlüğümüzü korumak için çok çalıştık. 2 dakika içerisinde 2 yiyip kaybetmek insanın canını acıtıyor. Biz evimizde taraftarlarımızın desteğiyle turu geçebiliriz.

Gerginlikler olabilir ama şunu unutmamak lazım. Kaybederken de kazanırken de biz bir takımız. İnancımız yüksek ve biz bu turu geçeceğiz.“