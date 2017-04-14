Şampiyonlar Ligi finali için saldırısı korkusu

3 Haziran 2017'de Cardiff'in Millennium Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finale öncesinde UEFA yetkilileri özel bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde yaşanan bombalı saldırı olayı sonrasında UEFA’da olağanüstü hal ilan edildi.

UEFA yetkililerinin dün yaptığı özel güvenlik toplantısından şaşırtan kararlar çıktı. 3 Haziran 2017’de Galler’deki Millennium Stadı’nda oynanacak karşılaşmada 15 bin polis görev alacak ve stadyum çevresine takım otobüsleri dışında araç girişi olmayacak.

Olağanüstü yapılan toplantıda görüşülen çatı konusu ile gündeme bomba gibi düştü.

Toplantıda, Cardiff’teki Devler Ligi finali sırasında oluşabilecek ‘drone’ saldırılarının önüne geçebilmek amacıyla stadın çatısı kapalı tutulabilir. Bir başka anlamıyla, Şampiyonlar Ligi finali sırasında Millennium Stadı’nın çatısı tamamen kapalı tutulabilir.

UEFA toplantısında alınan bir başka karar ise bu haftasonu itibariyle dünyadaki tüm karşılaşmalardaki güvenlik önemleri arttırılacak.