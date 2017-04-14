Sandrine Gruda: Kararlı olmalıyız

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sandrine Gruda, "Duygusal ve mental olarak kararlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sandrine Gruda, bu akşam oynanacak Ekaterinburg maçı öncesinde değerlendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine konuşan Gruda, “Önemli bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız. Bu akşam potansiyelimizin hepsini vereceğiz. Kazanmak için bütün enerjimizi bütün basketbol bilgimizi, bütün tecrübemizi sahaya yansıtmalıyız. Duygusal ve mental olarak karalı olmalıyız ve bu kararlılığı maçın sonuna taşımalıyız” dedi.

Sarı- lacivertli takım FIBA Kadınlar Euroleague Final Four ilk maçında TSİ 17.00’de Rusya’da Ekaterinburg ile karşılaşacak.