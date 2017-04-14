Şenol Güneş: Tur henüz bitmedi

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, 1-0'dan maç kaybettikleri için üzgün olduklarını; fakat ikinci maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun henüz bitmediğini söyledi. Marcelo’nun cezası sebebiyle oynamayacak olmasının bir eksiklik olduğunu dile getiren Güneş, üzüntülü olduklarını söyledi.

Maç sonuna açıklamalar yapan deneyimli teknik adam şu açıklamaları yaptı:

“Son 10 dakikadan çok oyunun başında hızlı başladılar. Orada bir uyumsuzluk oldu. Gol attık sonra oyunu kontrol ettik. Çıkıştan daha iyi top tercihlerini kullanabilirdik. Rakibin kanatlardan gelen ataklarına tedbir almaya çalıştık. Rakibin direkten dönen topları var ki onlarda iyi tedbir almıştık. Seken topa gol şansı vermemiz onlara moral verdi . 1-0’dan 2-1 mağlubiyet üzücü ama ikinci maçta kendi sahamızda oynayacağız. Rakip daha olumsuz olan durumda gole çevirdi. Üzgünüz ama daha birinci maçı oynadık. İkinci maçı sahamızda oynayıp turu geçmek istiyoruz. Maçtan önce olan gerginlik üzüntü verici. Sahadaki şiddeti ortaya kaldırmaya çalışırken uygulamada kötü bir görüntü oldu. Sahada gelen herkes futbol izlemeye geliyor, keyif almaya geliyor. Bunlara seyirci de izin vermemeli. Kötüye izin verirseniz kötülük artar.

Eksikler ve cezalıları konuşmak doğru değil. Futbol 11 kişi oynanıyor. Sahaya çıkan elinden geleni yapmalıdır. Sahanın dışına çıkmak istemeyen oyuncu benim için makbuldur. Oyuncular kendine mazeret bulmamalı. Zaten dar bir kadro var elimizde UEFA Avrupa Ligi için. Diğer maçta yine Aboubakar ve Marcelo cezalı olacak. Marcelo’nun olmaması bizim için kayıp elbette ama diğer oyuncular oynayacaktır.