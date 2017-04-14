TRT spikerinden Ermeni vurgusu özürü

Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan gerginliğe dair 'Ermenilerin yoğun yaşadığı bir bölge' ifadesini kullanan TRT spikeri tepkiler üzerine özür diledi.

Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan gerginliğe ilişkin “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge” ifadesini kullanan TRT Spikeri Alper Bakırcıgil, tepkiler üzerine özür diledi. TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken'le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.

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Ali Gültiken ise, “Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş'ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş'a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.

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Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, “Yanlış anlaşıldığını” söyledi.