Tur avucumuzda

Lyon ve Beşiktaş, belirli yönlerden benzeyen takımlar. Hücumda çok değişik opsiyonları kullanıp etkili olabiliyorlar. Maç öncesi Şenol Güneş'in temkinli bir oyunu mu tercih edeceği yoksa rakibine kendi oyun anlayışını mı kabul ettirmeye çalışacağını merak ediyordum. Neticede riskli bir karar. Savunmada az adamla yakalandığınızda Lyon, ceza kesebilen bir takım. Fakat Beşiktaş'ta ciddi bir değişim var. Şenol Güneş yakın zamana kadar zorlu maçlarda özellikle ilk yarıda daha temkinli bir futbol oynatmaya çalışıyordu. Sanıyorum artık takımına iyice güvenmesinden dolayı Beşiktaş önce üstünlüğünü göstererek rakibine psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Trabzonspor maçında da aynısı olmuştu. Dün Lyon'da dakikalar 15'i gösterdiğinde Babel'in golü gelince kimse için şaşırtıcı olmadı zira o ana kadar üstün olan taraf hep temsilcimizdi.

Skor tam istediğimiz gibiydi ama savunmada pozisyon hataları yapan Mitrovic alarm veriyordu. Şenol Güneş hemen onun yerini değiştirdi, defansı toparladı. 1-2 kez kalabalık geldiği bölümler oldu Lyon'un ama hiçbir zaman temsilcimizi bunaltacak bir baskı kuramadılar. Kaldı ki bu esnada bile Beşiktaş'ın pozisyonları devam ediyordu. İlk yarıda sıkıntı yaşamadık. Sonra oyuncu değişiklikleri ibreyi ev sahibi ekip lehine çevirdi. Ardından oynanan bölüm zor geçti. Bazen şansın yardım ettiği anlar oldu. Ta ki son 10 dakikaya kadar. Anlık konsantrasyon kayıpları ile yenen 2 gol moralleri bozdu.

Beşiktaş'ın hâlâ tur için avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum. Lyon'un yenilmeyecek bir takım olmadığını gördük. Futbolcuların özgüvenle oynadığı bölümde çok önemli fırsatlar yakaladı temsilcimiz. Vodafone Arena'da taraftar desteğiyle turu geçecek skorun alınacağına inanıyorum.