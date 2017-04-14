Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde tarihi dönemeç

Fenerbahçe üst üste 4, Galatasaray ise ilk kez finale yükseldi. VakıfBank, 9 yıl sonra yarı finali geçemezken, Eczacıbaşı’nın şampiyonluk hasreti 5 yıla çıktı.

Takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı branşı olan kadın voleybolunda sıra dışı bir sezon yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, voleybolun iki lokomotif kulübü Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ı yarı finalde eleyerek, şampiyonluk için karşılaşmaya hak kazandı. En düşük bütçeye sahip olan Galatasaray, son yılların en büyük sürprizine imza attı. 1983'TEN beri düzenlenen ligde hiç şampiyonluğu bulunmayan Aslan'ın en büyük başarısı, 1988'deki ikincilik ve 2013'teki üçüncülük. Ligde toplam 4 şampiyonluğu bulunan Kanarya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı başardı. Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Haydi Fenerbahçe sıra sende! Kadınlar basketbolunda bu sezon altın bir çağ yaşıyoruz. Dört Türk takımının yarı final oynadığı Eurocup'ta Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sıra Kadınlar Euroleauge'de yarı finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de... İlgili Haberi Oku

Vakıf'ın rotası şaştı!

Ligde 9 şampiyonluğu bulunan Vakıf, 9 yıl sonra finale çıkamadı. 17 şampiyonlukla rekorun sahibi olan Eczacıbaşı VitrA ise en son lig şampiyonluğunu 2012'de yaşamıştı.