Adana Demirspor turnuva yaptı

Adana Demirspor salı günü sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Salonda ısınma hareketleri yapan mavi-lacivertli oyuncular daha sonra sahada yarı alanda 3 takım halinde turnuva yaptı.

Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenmana Elazığspor maçında elmacık kemiği kırılan ve başarılı bir operasyon geçiren defans oyuncusu Onur Akbay da katılarak takımla çalıştı.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken turnuva maçı kıran kırana geçti.

Yardımcı antrenörlerin de dahil olduğu maçı 10 gole ulaşan ilk ekip olan yardımcı antrenör Mustafa Diliçıkık, Emrullah, Mustafa Durak, Timuçin, Waldison, Onur, Servan ve Tufan'dan kurulu Yeşil takım kazandı. Şampiyon takım daha sonra sevinç fotoğrafı çektirdiler.