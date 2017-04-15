Beşiktaş camiası Fabri’yi terapiye aldı

Bu sezon birçok kurtaşıyıla Kara kartal'a hayat veren İspanyol kaleciye, Lyon’da 11'lik skordan eden inanılmaz hatası nedeniyle tepki değil, moral ve destek yağıyor.

AMK GAZETE

Beşiktaş, bir takımın oyuncusuna nasıl sahip çıkması gerektiğinin dersini veriyor. Lyon maçının 84. dakikasında rakibin baskısına rağmen üst üste çalımlar atmaya kalkıp rakibin 2-1 üstünlük sağlamasına yol açan kaleci Fabricio, moral olarak çöktü. Bu sezon birçok hayati kurtarışıyla güven veren İspanyol file bekçisi, inanılmaz hatasına rağmen hedef tahtasında değil, tam aksine tümcamianın yoğun terapisi altında.

Bu sezon Fabri'nin tek önemli hatasını yaptığının ve Beşiktaş için ne kadar önemli bir güç olduğunun bilincinde olan taraftarlar, yönetimve takımarkadaşları, 1 numarayı destek yağmuruna tutuyor. Kaptan Oğuzhan, “Fabri çok iyi bir kaleci ve biz onun arkasındayız” derken, Atiba ise “Hata benimle başladı. Fabri'ye daha sert geri pas vermeliydim” itirafıyla ihaleyi tek başına kalecisine bırakmadı.