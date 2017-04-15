Beşiktaş’ta ‘Divan Kurulu’ tartışması

Yalçın Karadeniz, "Oluşturulan divan başkanlık kurulu yok hükmündedir" dedi.

Beşiktaş’ta olaylı bir şekilde yaşanan olağanüstü Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için Yalçın Karadeniz yeni ve yazılı bir açıklama yaparak, tüm uyarıları ve mahkeme kararına rağmen kanunsuz bir seçime kalkışıldığını belirtti.

Karadeniz’in açıklaması şöyle:

“Bugün usulsüz ve kanuna aykırı olarak “Seçimli Başkanlık Kurulu” toplantısı yapılmasına kalkışılmıştır.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/6 Esas sayılı ve 11 Nisan 2017 tarihli kararı ile şahsımın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık sıfatımı muhafaza ettiğime dair karar vermiştir.

Bunun üzerine, toplanan BJK. Divan Başkanlık Kurulumuz; Çağrı Heyetinin usulsüz olarak 15 Nisan 2017 tarihinde seçimli Başkanlık Kurulu seçiminin yapılması için verilen toplantı kararının “Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık sıfatımı muhafaza ettiğim” Mahkeme kararı ile belirlendiğinden toplantının konusu kalmadığından iptaline karar verildiği BJK Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirildiği halde usulsüz ve yoklukla malul toplantıyı yaptırmakta ısrar etmişlerdir.

Bugün yapılan toplantıyı, halen Divan Başkanlık Kurulu Başkanı yetkisinde olmam sıfatıyla BJK Tüzüğünün 31.maddesine istinaden açtım. Ve Seçimli Başkanlık Kurulu seçiminin konusu kalmadığından Divan Başkanlık Kurulu kararıyla toplantının sonlandırılmasına karar verilerek tutanak tanzim edilmiştir.

Buna rağmen seçimli toplantı yapılarak usulsüz Divan Başkanlık Kurulu oluşturulması yok hükmündedir. BJK Divan Başkanlık Kurulumuz görevinin başındadır.”