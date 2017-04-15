Beşiktaş’tan Lyon maçına özel indirim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçına özel olarak taraftarlara Kartal Yuvası Mağazaları'nda yüzde 20 indirim uygulanacağını ifade etti. Bu zorlu karşılaşma öncesinde bir kampanya başlattıklarını söyleyen Orman, “Lyon maçına kadar ‘maça formanla gel ve evinde de formanla seyret' kampanyası yapıyoruz. Lyon maçına kadar geçerli olmak üzere yüzde 20 indirim yapıyoruz. Taraftarlarımıza çağrı yapıyoruz. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın ilgisinden çok memnunuz ve daha fazlasını istemekte sakınca görmüyoruz” diye konuştu.
Lyon maçında yaptığı hata nedeniyle eleştirilen Fabri'ye de sahip çıkan Fikret Orman, “Çok başarılı bir kaleci. İnşallah burada oynanacak olan maçta gereğini yapacak ve gol yemeyecektir” dedi. Fabri'yi Beşiktaş taraftarının ve kendilerinin çok sevdiğini söyleyen Orman, “Çok iyi kalpli bir çocuk. Kalecilik zor bir bölge. Hatanın en çok sırıttığı bölge kale. Forvetteki hata yapınca arkasındaki, orta sahadaki hata yapınca defanstaki telafi edebiliyor. Ancak kaleci hata yaptığı zaman, bunu telafi edebilecek bir futbolcu bulunmuyor. Bu futbolun içinde olan şeyler. Fabri'nin bir sonraki maçta kurtaracağı toplarla, bu hatasını telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah gol yemeden Lyon maçını bitirecek” açıklamasını yaptı.