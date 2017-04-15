City geç açıldı

Manchester City, Southampton deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, 32. hafta maçlarında Southampton’a konuk oldu. İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada City rakibini 3-0 mağlup etti.

Konuk takımın gollerini 55. dakikada Vincent Kompany, 77’de Leroy Sane ve 80’de Sergio Agüero kaydetti.

Pep Guardiola’nın takımı bu skorla birlikte 64 puana yükseldi. Southampton 40 puanda kaldı.

Manchester City ligde bir sonraki maçını evinde ezeli rakibi Manchester United ile oynayacak. Southampton ise Chelsea deplasmanına gidecek.

İngiltere Premier Lig’de günün sonuçları:

Tottenham 4-0 BournemouthCrystal Palace 2-2 Leicester CityEverton 3-1 BurnleyStoke City 3-1 Hull CitySunderland 2-2 West Ham UnitedWatford 1-0 Swansea City