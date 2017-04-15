Dursun Özbek’e ağır eleştiri: Sıra adayı satmakta

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, Özbek yönetimine eleştirilerde bulunup çözüm önerileri sundu.

Mali sıkıntılarla boğuşan Galatasaray'ı, Florya ve Riva'nın satışı da kurtarmadı. Başkan Dursun Özbek'in hayata geçirdiği projeler gelecekte kulübe ne getirir ortaya çıkacak ancak camianın önde gelen isimlerinden Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, gidişattan memnun değil. Florya ve Riva'nın satış kararı sonrasında ayağa kalkıp ‘çak' yapan kişilere değinen Fatinoğlu, AMK'ya şu özel açıklamalarda bulundu:

“Borçlar nedeniyle elindeki değerleri satmak zorunda olan insanlar sevinmez, üzülür. Satılacak varlıklar Galatasaray'ın malıdır. Başarı, varlık miktarını arttırmaktır, azaltmak değil. Galatasaray'ın kasası bu şekilde yönetilmeye devam ederse, ‘çak' yapanlar iki yıl sonra da ‘Ada'yı satalım' diyeceklerdir. Kulübü bu günlere getirenler, gelirleri arttıracak bir proje ya da vizyona sahip değiller. Kulübün gelirlerini televizyon yayın, stat ve takım ürünlerinin pazarlaması gibi gelir kalemleri ile yönetiyorlar. Bu gelirler başarıyla artar, başarısızlıkta düşer. Eğer başarı yoksa, Sneijder gibi yıldızlara büyük paralar veririz ama seyirci gelmez.”

“Bu yönetim tarzı yanlıştır. Mağaza kirası, çalışan kadrosu, satılacak ürünlerin planlanmasından tedarik edip depolanması ve tüm mağazalara yollanması başlı başına bir organizasyondur ve maliyetlidir. Halbuki kendi satış yerlerimiz yerine, ürün grupları oluşturup, bu ürünleri piyasadaki mağazalarla, ‘corner' sistemi ile çalışılsa daha faydalı olur. Yani ürün grupları ve ürünleri masa başında tespit edecek, satış yapacak corner'larla anlaşılıp iki grup bir araya getirilmeli.Hem üreticiden sabit bir para alınmalı hem de AVM veya meydandaki tek satıcılık yetkisi verilen corner' dan sabit para alınmalı. Yapılan satıştan da yüzde alınmalı.”

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İYİ FUTBOLCU ALINMALI

“İyi yöneticinin tanımı gelirleri arttıran, giderleri düşürendir. Yeni gelir kalemleri bulunmalı, çözüm Galatasaray'ın varlıklarını satmak değildir. Tüm gider yerleri incelenip hepsini gelir getirecek şekilde planlanmalıdır. İyi transfer, umut demektir. Tribünlerin tekrar dolması demektir. Statta yeni loca bölümlerinin yapılması gerekir. Sponsor tedariki ise ünlü isimler sayesinde uluslararası firmaları kazanmak gerekir. Ibrahimovic ve Benzema gibi isimler dışında, Japon ve Rus Milli Takımı'ndan iyi birer futbolcu alınmalı. Böylece kolay sponsor bulunuyor.”

“Ürün grupları, çocuk odasında bulunan, yatak, yorgan, çarşaf, yastıktan yerdeki halıya, penceredeki perdeye kadar olmalı.Her türlü Galatasaray temalı oyuncaklar bulunmalı.Hatta ‘kral ailesi' diye, çizgi karakterlerle yayın yapılmalı. Sonra da bu karakterlerin oyuncakları piyasaya sürülmeli. Gıda marketlerle anlaşılıp Galatasaray ürün köşeleri yapılmalı, burada çikolatasından sakıza, gofrete, şampuanından temizlik malzemesine kadar her şey hazırlanmalı.”

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VİZYONER BİR EKİP KULÜBÜ YÖNETMELİ

“TV, dergi ve internet sitesi ele alınmalı. TümG.Saraylıların tanıtımına açılmalı. Yarımsaat boyunca insanların işi ve ailesiyle çekim yapılmalı, bu yayınlanmalı. Dergide ve internet sitesinde de yayınlanmalı. Televizyonda günde 5 saat bu işe ayrılmalı. Geceleri de tekrarı verilmeli. Bu basit hesapla günde 10, yılda 3650 G.Saraylı demektir. Yayınmasrafı ve kulübe destek olarak sadece 10.000 TL istesek, yılda 36.500.000 eder. Önemli olan vizyoner fanatik G.Saraylı bir ekibin kulübü yönetmesidir.”