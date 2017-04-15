F1 pilotu Hamilton’dan İstanbul yorumu

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, yarışların tekrar İstanbul'da yapılmasına sıcak bakmadığını belirtti.

İtalyan La Stampa gazetesine bir söyleşi veren Lewis Hamilton, “Formula 1’in yeni patronları, Grand Prix’i yeniden İstanbul’a taşımak için görüşmeler yürütüyor. Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna, “Son yarışlarda orada çok fazla izleyici yoktu. Problemlerden biri de bilet fiyatları. Biletlerin pahalı olmasından dolayı izleyici sayısı çok düşük oluyor” yanıtını verdi.İstanbul’da en iyi yarışlarından birini yaptığı hatırlatılan Mercedes’in 32 yaşındaki Büyük Britanyalı pilotu, “En iyi 10 yarışımdan biriydi, en iyisi değil. Bence F1, seyircinin geldiği bir yerde yapılmalı. Bu, ilk kuraldır” dedi.

Öte yandan başarılı yarışçı, Ferrari ekibinden rakibi Sebastian Vettel’le ilgili de değerlendirme yaparak, “Ben ondan daha iyiyim” dedi.

F1’İN İSTANBUL’DA TEKRAR YAPILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Formula 1’in yeni direktörü Chase Carey, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Intercity İstanbul Park işletmecisi Vural Ak’la bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Toplantının içeriğiyle ilgili önceki gün bir açıklama yapan Vural Ak, Formula 1’in Türkiye’ye dönmesi yönünde anlaştıklarını söylemiş, ancak henüz sözleşme yapılmadığını eklemişti. İstanbul 2005’ten itibaren 7 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.