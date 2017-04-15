Fenerbahçe Taison için tüm şartları zorluyor

Monaco ve Milan, Shakhtar Donetsk’le sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 29 yaşındaki kanat oyuncusunu, düşük bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. Bunu koz olarak kullanan ve Taison’ı ikna eden Kanarya ise tüm şartlarını zorluyor.

AMK GAZETE

Fenerbahçe yönetimi, Shakhtar Donetsk'in başarılı futbolcusu Taison'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gelecek sezon kanatları Lens ile birlikte Taison'a emanet etmeyi planlayan sarılacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferinde iki dünya devi ile yarışıyor. Kanarya, 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Milan ve Monaco'nun da devreye girmesinden dolayı görüşmeleri bir hayli hızlandırdı.

İKİSİ DE DEVREDE

Fener yönetimi, geçen günlerde Ukrayna'ya çıkarma yaparak Taison ve menajeriyle temasa geçti ve transfer teklifini iletti. Eski futbolcuları Alex ve Deivid'i de devreye sokan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı ikna etmek için her yolu deniyor. Fenerbahçe’nin iki eski yıldızının yoğun ısrarları sonrasında 29 yaşındaki kanat oyuncusunun da Fener'in teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

BİR ADIM ÖNDELER

Shakhtar Donetsk, sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Brezilyalı yıldızı satarak bonservis bedeli elde etmek istiyor. F.Bahçe'nin ise elini güçlendiren en büyük koz Monaco ve Milan'ın bu transferi az bir bonservis bedeli karşılığında bitirmek istemesi. Bunu koz olarak kullanacak olan sarı-lacivertli takım ise Ukrayna kulübünü cazip bir bonservis bedeliyle ikna etmeyi amaçlıyor.

Taison kimdir?

Doğum Tarihi: 13 Ocak 1988

Doğum Yeri: Pelotas-Brezilya

Boyu: 1.72

Mevkii: Sol kanat

Kulübü: Shakhtar Donetsk

Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2017