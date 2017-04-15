Fernando Muslera’dan ömürlük imza

Başkan Dursun Özbek, Uruguaylı kaleci Muslera'ya kaptanlık bandıyla birlikte yeni bir sözleşme önerecek. 1 senesi daha bulunan başarılı eldivene +4 yıl daha önerilecek ve Muslera 35 yaşına kadar Aslan olacak.

Beyefendi kişiliği, sempatik tavırları, çalımları ve kaledeki başarılı kurtarışlarıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'dan sevindirici bir haber geldi. Geçen gün ‘Yılın Sporcusu' ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alan Uruguaylı kaleci ile yeni bir sözleşme imzalanacak, hem de ömürlük… 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Nando'dan çok memnun olan Özbek, başarılı kaleci ile yeniden masaya oturacak. 2011 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından Lorik Cana artı 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Muslera'nın kontratı 4 sene daha uzatılacak.

Galatasaray`dan Wesley Sneijder`a son öneri İstanbul'a gelen Wesley Sneijder'in menajeriyle görüşmeyen yönetim, senelik 5.3 milyon Euro'dan kurtulmaya çalışıyor. Sneijder'dan ya kendisine yeni bir takım bulması ya da indirime giderek yeni bir sözleşmeye imza atması istenecek. İlgili Haberi Oku

Böylece, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden birisi olarak gösterilmeye başlanan Nando, 35'ine kadar (2023) Galatasaray'ın kalesini koruyacak. 3.5 milyon Euro'luk maaşında oynama yapılmayacak olan Muslera, maç başı ücreti yerine puan sistemine dahil edilecek.

YENİ EV BAKIYOR

İçimizden birisi olmaya başlayan Muslera, eşi Patricia ile birlikte yeni bir ev bakmaya başladı bile. Türkiye'de çok mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı oyuncunun da ayrılmaya niyeti yok. İstanbul'da yeni bir eve taşınmaya hazırlanan Nando'nun bu arayışı da kalma ihtimalini güçlendiriyor. Hayalinin Premier Lig olduğunu her fırsatta dile getiren Muslera, bir İngiliz devi astronomik rakamlarla kapıyı çalmazsa futbolu Galatasaray'da bırakacak.